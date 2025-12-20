¡Sigue el sueño europeo! Celtic presentó a Julián Araujo

Enrique Gómez

Con solo un partido jugado en toda la temporada y 14 desde que llegó en 2024, Julián Araujo se marcha del Bournemouth. O sea, gran noticia para el mexicano, pues además continuará en Europa.

El Celtic de Escocia hizo oficial el fichaje del jugador mexicano de 24 años para el resto de la campaña.

A través de varios videos en redes sociales, el equipo de Glasgow presentó a su refuerzo para la segunda mitad de la temporada, quien de inmediato se puso a entrenar con miras al derbi contra Rangers.

“Quiero jugar el mayor tiempo posible. Daré mi mejor esfuerzo para conseguir victorias y darles a los aficionados lo que buscan. La exigencia de este club es muy alta, así que espero estar a la altura y mantener el nivel por el éxito de este club”, comentó Araujo para los canales del club, donde también recordó que el actual entrenador de Pumas jugó para este club entre 2010 y 2011.

“Celtic es un equipo grande e histórico, ya hubo un mexicano que jugó aquí, Efraín Juárez”, recordó el jugador nacido en California en la entrevista, donde se mostró muy emocionado por la oportunidad de llegar al equipo, aunque en primera instancia, el préstamo será únicamente seis meses.

El exjugador de Los Angeles Galaxy, Barcelona (donde no jugó en el primer equipo), Las Palmas y Bournemouth, llega al equipo tras una mitad de temporada donde no vio un solo minuto en la Premier League y en la que solo tuvo actividad en la Carabao Cup, misma que terminó con la eliminación de su equipo en la primera ronda. De hecho, su último partido de liga data del 20 de mayo de 2025.

El seleccionado mexicano fue buscado por el América en este mercado, pero, por suerte para él, el sueño europeo continuará.

Araujo buscará alcanzar su mejor nivel y recuperar lo perdido en la Selección Mexicana, que ya parece tener a casi todo el plantel definido para la Copa del Mundo de 2026 y de momento, el lateral derecho no parece ser parte de él.