El Celtic de Escocia o el América, ¿a dónde debe ir Julián Araujo?

Enrique Gómez

Justo cuando surgen los rumores sobre su posible traspaso al Celtic de Escocia, aparece el América.

Julián Araujo, quien simplemente no existe con el Bournemouth de la Premier League y que su mayor anécdota en esta temporada ha sido aparecer en la banca (como sucedió en el pasado partido ante el Chelsea) quiere cambiar de aires en este mercado de invierno, en busca de ganar minutos para la segunda mitad de la temporada y de exaltar su nivel para volver a llamar la atención de Javier Aguirre.

De acuerdo con la prensa británica, el Celtic ha hecho un acercamiento formal con el club de las ‘Cerezas’ para hacerse con los servicios del lateral mexicano en calidad de préstamo por el resto de la temporada. Honestamente, sería lo mejor que podría pasarle al futbolista de 24 años si es que quiere ver minutos en esta temporada y mantener su ilusión de jugar la Copa Mundial con México.

Celtic have made an approach for Bournemouth right-back Julian Araujo. #CelticFC want the 24yo on a straight loan until the end of the season.



But #AFCB have their maximum amount of international loans out, so would need to recall someone first.



(w/@markmcadamtv) pic.twitter.com/YgdlcmuDGo — Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) December 31, 2025

Solo hay dos problemas: el Bournemouth ya utilizó todas sus cartas de cesión permitidas y además, ha aparecido en el panorama el América, el club más laureado de la Liga MX y el más influyente y atractivo del momento.

Y es que, de acuerdo con las versiones de las últimas horas, el equipo azulcrema ya ha empezado a sondear a Araujo, pues requiere urgentemente un lateral derecho, ante la lesión de Dagoberto Espinoza (quien se rompió los ligamentos de la rodilla y se espera que sea baja por todo el Clausura 2026) y el poco convincente nivel de Kevin Álvarez, quien no da garantías, sobre todo, en transiciones defensivas.

¿Esperará Araujo a que se destrabe su posible préstamo al Celtic o tomará la opción de fichar con el equipo más famoso del futbol mexicano y reacomodar el rumbo de su carrera de inmediato?