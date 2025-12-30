¿Hora de volver? América y Cruz Azul buscan a César Montes

Enrique Gómez

Después de batallar en España y de aislarse en Rusia, tal vez ya sea momento de volver a la Liga MX.

César Montes podría regresar a México en este mismo mercado de invierno y así evitar los dos meses que le quedan de parón a la liga rusa, en busca de estar lo mejor preparado posible para el Mundial.

De acuerdo con el diario Récord, estos son los equipos que han buscado la contratación del ‘Cachorro’:

1. Monterrey

El equipo con más chances de contratar al defensa mexicano de 28 años es el que lo vio ‘nacer’ como jugador profesional. Tiene un gran poder de convencimiento tanto a nivel sentimental como económico, pues cabe recordar que el zaguero tiene contrato hasta 2029 con el Lokomotiv de Moscú, por lo que tendrían que pagar la cláusula de rescisión o bien, hacerle una buena oferta al club moscovita.

2. América

Las Águilas ya habían tenido acercamientos por el futbolista a mediados de 2023, antes de que el Espanyol lo vendiera al Almería, sin embargo, las trabas y lo que pedía el club catalán fueron demasiado para el conjunto azulcrema. Montes sabe perfectamente del interés del equipo ‘más grande’ del futbol mexicano y por un tema de crecimiento en su carrera, fichar con el ‘Ame’ sería su opción favorita.

América tuvo un 2025 lleno de cambios, pero vacío de títulos

3. Cruz Azul

Por mucho, la opción menos probable, de hecho, es hasta ahora que La Máquina ha comenzado a tener interés en el jugador, por lo que clubes como Rayados (que tiene de su lado el sentimiento de pertenencia) y el América (que posee el mejor aparador de México) llevan la ventaja; aun así, el club capitalino no le tiene miedo al gasto y propone un gran proyecto deportivo pensado para el 2026.

Para esta temporada en la Premier League de Rusia, el zaguero nacido en Sonora acumula 17 partidos, un gol y ha disputado prácticamente todos los minutos. Es decir, es un futbolista bien apreciado.

Montes buscó por años su salida a Europa y lo consiguió, sin embargo, la liga de Rusia se detiene en diciembre y se reactiva hasta febrero, algo poco conveniente pensando en el rodaje hacia el Mundial.