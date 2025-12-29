¿Fue un buen 2025? Cruz Azul ganó un título, pero también se llevó un 7-0

Enrique Gómez

Si consideramos que el Cruz Azul eliminó al América en la Copa de Campeones de CONCACAF, fue campeón y jugó la Copa Intercontinental, podría pensarse que el 2025 fue un buen año para La Máquina, pero lo cierto es que también vivió algunas desgracias difíciles de olvidar.

El equipo ‘celeste’ encajó derrotas desfigurantes, como la que vivió contra el América en las semifinales del Clausura o la que sufrió ante Pumas en la Jornada 17 del Apertura que lo privó de ser líder y por lo tanto, de jugar con la tabla de posiciones en las semifinales ante Tigres.

En resumen y en 60 segundas, así fue el año para el equipo ‘celeste’: