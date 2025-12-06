Tigres en la final, la nueva tradición del futbol mexicano

Enrique Gómez

Como en 2014

Como en 2015.

Como en 2016.

Como dos veces en 2017.

Como en 2019.

Y como dos veces en 2023, Tigres está en la final de la Liga MX.

Tras el 1-1 en Nuevo León, La 'U' eliminó a un Cruz Azul sin alma en el partido de vuelta de las semifinales (2-2 el marcador global) y así se acreditó para buscar el noveno título en su historia, con el que, justamente empataría el historial de campeonatos de La Máquina, club de alta estima y tradición en México.

La serie estaba encaminada desde el empate en el Estadio Ciudad de los Deportes (tras un mal partido de Cruz Azul y un resultado demasiado benévolo para el equipo de casa), pero fue liquidado a los 27 minutos del duelo de vuelta en el ‘Volcán’ con el gol de Juan Brunetta.

El argentino marcó, pero la maravilla la hizo Andre-Pierre Gignac, quien a los 40 años se mandó una asistencia legendaria al ‘taconear’ de primera el pase que le mandó Gorriarán cuando el francés estaba entre dos defensas. Con este movimiento, el atacante dejó en posición franca a Brunetta, quien definió con potencia y de esta manera puso a su equipo dos goles por encima en la eliminatoria.

Gran mérito el equipo ‘felino’, pero presentación lamentable por parte del conjunto de Nicolás Larcamón, que nunca mostró hambre pese a que, en un principio, solo necesitaba un gol para darle la vuelta a la eliminatoria.

De hecho, si le puso número en el marcador fue gracias a un terrible autogol de Juan José Sánchez Purata en tiempo de compensación.

¿Acaso faltó la presencia del América para motivar a Cruz Azul? Todos intentamos entender por qué este equipo fue capaz de salir a la cancha sin alma y sin intensidad con una final (sin las Águilas) en juego.

El equipo ‘celeste’ ni siquiera fue capaz de anotar el penal con el que se encontró a los 70 minutos. A Gabriel Fernández se lo devoró el Estadio Universitario y el balón quedó en las manos de Nahuel Guzmán.

La final será ante Toluca, que más temprano eliminó a Monterrey.

El gremio de la grandeza en el futbol mexicano está bajo candado y nadie sabe dónde está la llave, pero lo cierto es que el equipo ‘felino’ se sigue consolidando como una fuerza poderosa y constante en la Liga MX.