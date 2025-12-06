¿Hace cuánto que Cruz Azul no llega a la final sin ser favorito?

Enrique Gómez

La buena noticia para el Cruz Azul es que ya alguna vez avanzó a una final sin ser favorito en la ronda de semis.

La mala es que sucedió hace 17 años…

Es importante recalcarlo, porque ahora es Tigres el equipo proyectado a clasificar, pues podrá instalarse en la gran final del Apertura 2025 con un empate en el marcador global. Y es que, por un punto, terminó mejor que su rival en la tabla de posiciones de la fase regular. En cambio, La Máquina tendrá que desempeñar el papel de víctima, algo que no se le suele dar bien.

¿Qué debe hacer cada equipo para avanzar a la final del Apertura 2025?

Las últimas cinco veces en que La Máquina superó la serie de semifinales para instalarse en el partido por el título lo hizo siendo favorito por la tabla de posiciones, es decir, con el criterio de desempate en su favor para avanzar en caso de igualada en el marcador global o bien, como amuleto de intimidación.

Todas las veces que Cruz Azul avanzó a la final en la era de los torneos cortos:

1. Invierno 1997: 2° de la tabla, mejor posicionado que Atlante

2. Invierno 1999: 6° de la tabla, peor posicionado que América

3. Clausura 2008: 3° de la tabla, mejor posicionado que San Luis

4. Apertura 2008: 5° de la tabla, peor posicionado que Atlante

5. Apertura 2009: 2° de la tabla, mejor posicionado que Morelia

6. Clausura 2013: 5° de la tabla, mejor posicionado que Santos

7. Apertura 2018: 1° de la tabla, mejor posicionado que Rayados

8. Clausura 2021: 1° de la tabla, mejor posicionado que Pachuca

9. Clausura 2024: 2° de la tabla, mejor posicionado que Rayados

Es como si el Cruz Azul dependiera de esta ventaja para poder alcanzar la final, pues solamente en dos ocasiones logró completar el camino estando peor ubicado en la tabla de posiciones, justamente la situación que vive en este Apertura 2025, donde terminó en tercer lugar (uno por debajo de Tigres) tras perder el liderato que ostentaba en la última fecha con esa derrota por remontada ante Pumas.

La Máquina busca su décima final en 28 años, apenas la tercera en calidad de ‘retador’.