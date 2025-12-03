Increíblemente, Cruz Azul salió vivo de la semifinal de ida

Enrique Gómez

Lo ideal era ganar en casa, sobre todo porque el Cruz Azul necesita forzosamente imponerse en el marcador global para avanzar a la final, pero con lo apretado que fue el partido, el empate no es malo.

Marcador de 1-1 entre La Máquina y Tigres, que ahora solo necesita un empate en el ‘Volcán’ el próximo sábado para clasificar a la final del Apertura 2025, la tercera en su cuenta en lo que va de la década.

El equipo ‘felino’ se adelantó en la serie semifinal con un golazo de Ángel Correa. De haber terminado así el encuentro, hubiera sido un golpe de muerte para el equipo ‘celeste’, que al menos pudo igualar el marcador y mantener íntegra la misión de ganar por un gol en los 180 minutos de la eliminatoria.

¡Termina el encuentro en empate y nos vemos en El Volcán este sábado!



Marcador @CEMEXMx#SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/sBH5dxsVxC — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 4, 2025

Después de 90 minutos, las cosas están como empezaron para ambos clubes: a Tigres le basta con un empate para avanzar, mientras que el equipo ‘celeste’ solo necesita ganar por un gol para clasificar a la final.

Así fueron los goles de este encuentro ‘estratégico’ en la cancha del Estadio Olímpico Universitario:

· 0-1 (61’): Ángel Correa prendió el balón con un derechazo, ante la diagonal rebotada de Lainez

· 1-1 (76’): Penal sancionado por una mano en el área y Gabriel Fernández lo cambió por gol

¿Cuál de estos clubes ha llegado a más finales de la Liga MX?

Duelo con muy pocas ocasiones de gol, pues luego del ‘infarto’ que provocó el equipo ‘felino’ con esa palomita a bocajarro de Juan Brunetta y el disparo que rebotó en la base del poste por parte de Gorriarán en los primeros instantes del encuentro, el duelo se neutralizó hasta que llegó la genialidad de Correa, quien a pesar del cambió de trayectoria de balón, del poco ángulo y de todos los rivales, puso el esférico a primer palo con una volea.

Lo cierto es que, en el primer asalto de esta semifinal, Tigres estuvo un nivel por encima de Cruz Azul y si se mantiene así en la vuelta, estará en la final del Apertura 2025. Sería algo bien merecido, considerando que este equipo finalizó como segundo en la tabla de posiciones de la fase regular.

Se espera que Cruz Azul haga mucho más en el duelo de vuelta, después de todo, no puede desaprovechar que el máximo villano de su historia, el América, ya no está para molestarlo en la Liguilla.