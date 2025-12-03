Ya hay acuerdo entre Chivas y Cruz Azul por Ángel Sepúlveda

Enrique Gómez

Tener dos oportunidades en Chivas no es común, pero el caso de Ángel Sepúlveda es especial.

Quizá el delantero de 34 años ya dio todo lo que podía en el Cruz Azul, pero el Guadalajara confía en que el atacante abra una nueva cuenta en su carrera y que ahora como veterano sí pueda rendir con el jersey rojiblanco, algo que no tuvo la oportunidad de hacer en 2018, cuando lo portó durante cinco partidos.

De acuerdo con el reportero de FOX Deportes, José María Garrido, el ‘Cuate’ Sepúlveda será transferido al ‘Rebaño’ de cara al Clausura 2026, pues ya hay un acuerdo de palabra entre ambos clubes. Chivas ofrecerá contrato de tres años y pagará cuatro millones de dólares por el delantero, todo se formalizará una vez que termine la participación del equipo de Nicolás Larcamón en esta Liguilla del Apertura 2025.

Chivas nunca se imaginó en lo que se convertiría el 'Cuate' Sepúlveda El ahora goleador del Cruz Azul jugó en el Guadalajara en la mejor edad posible

Curioso, el acuerdo se cerró apenas unos días después de la serie de cuartos de final entre el Cruz Azul y el Guadalajara, donde La Máquina terminó imponiéndose en un partido dramático que incluyó un penal fallado por ‘Chicharito’ Hernández y un golazo de Carlos Rodríguez en tiempo de compensación.

Sepúlveda, quien en el Apertura 2023 llegó del Querétaro al club capitalino, en lo que fue un traspaso muy prometedor, pero que generó muchas dudas, sí que estuvo a la altura en uno de los equipos más grandes del futbol mexicano y se despedirá con 39 goles y 12 asistencias en 96 partidos, más lo que se sume en la Liguilla a partir de las semifinales-

Esta adaptación a un equipo de gran exigencia en la Liga MX motivó a Chivas a buscar la recontratación del ‘Cuate’, quien encontró su prime después de los 30 ¿Mantendrá su nivel en el ‘Rebaño’?