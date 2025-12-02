Al final, 'Chicharito' sí que fue trascendental con las Chivas

Enrique Gómez

Debieron dejar que 'Chicharito' Hernández se fuera sin dolor y que la gente simplemente olvidara su segunda etapa en Chivas, como ya lo estaba haciendo. Pero tenían que darle a patear el penal más trascendente...

Los tres goles que hizo Javier en su retorno con el Guadalajara no serán tan recordados como el penal que voló en el partido de vuelta por los cuartos de final ante Cruz Azul, el cual selló la eliminación de su equipo en el Apertura 2025 y con el que dio por concluido un decepcionante retorno al ‘Rebaño’.

El contrato del hijo pródigo finaliza con este año. Todo un alivio financiero para la directiva, que convirtió al exjugador del Real Madrid en uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX y con el cual no tuvo rédito. Aunque todos hubieran deseado que el atacante de 37 años se ganara una renovación, lo cierto es que sumó más fallos que aciertos y más lesiones que goles.

Así fueron las tres temporadas (divididas en dos años) de esta segunda etapa de Hernández en Chivas:

2023/24 (Solo Clausura):

· 10 partidos

· 1 gol

· 39° entre todos los delanteros

· 76 de índex, según Comparisonator

2024/25 (Apertura y Clausura):

· 18 partidos

· 1 gol

· 32° entre todos los delanteros

· 60 de índex, según Comparisonator

2025/26 (Solo Apertura):

· 5 partidos

· 1 gol

· 33° entre todos los delanteros

· 34 de índex, según Comparisonator

Al borde de las lágrimas, así terminó 'Chicharito' tras fallar el penal ante Cruz Azul

En resumen: 33 partidos, tres goles, múltiples juegos fuera por lesión, un video viral donde invitó a las mujeres a hacer limpieza, tres comunicados oficiales para señalarlo, una suspensión como castigo y algunos mililitros de lágrimas tras anotar su último gol el 8 de noviembre contra Monterrey.

El escándalo que se armó por sus expresiones sexistas fue lo más memorable de ‘Chicharito’, hasta que puso el penal (que le hubiera dado la clasificación a su equipo) en el graderío de Ciudad Universitaria.

Se merecía una mejor despedida el ‘Chicharito’ Hernández o cuando menos, un expiración natural y desapercibida, acorde a lo que fue su aporte con el equipo rojiblanco en estos dos años.