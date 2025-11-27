Ver a 'Chicharito' en la banca contra Cruz Azul vuelve a ser una alegría

Enrique Gómez

Parece que Chivas renació en los últimos meses del torneo, vaya, hasta ‘Chicharito’ volvió a hacer gol.

De pronto, a la afición hasta le emociona ver al exjugador Real Madrid y Manchester United en la banca y esperando una oportunidad.

Para la ida de los cuartos de final de la Liguilla por el título ante el Cruz Azul, el Guadalajara llega con una motivación incomparable, producto de sus siete victorias en sus más recientes ocho partidos, de la asunción de Armando González como campeón de goleo y hasta por el regreso goleador de Javier Hernández, quien se rompió hasta las lágrimas tras anotar su primer gol desde febrero.

Hay mucha ilusión en la gente del Guadalajara para este primer asalto en el AKRON y algunos hasta han renovado la fe de que ‘Chicharito’ puede ser el mesías que ha vuelto para llevar al equipo rojiblanco hacia el 13° campeonato en su historia, con lo que se rompería una sequía que data del Clausura 2017.

Para el XI contra La Máquina, el técnico Gabriel Milito alineó a la ‘Hormiga’ González como única punta, en compañía de Roberto Alvarado y Efraín Álvarez como extremos, sin embargo, el apellido Hernández ha recuperado reflectores en el banquillo ahora que se quitó la maldición en la goleada ante Rayados.

¿Jugará el atacante de 37 años? En esa Jornada 17 tuvo sus primeros nueve minutos en tres partidos.