Chivas lo dejó claro: está para pelear en la Liguilla

Redacción FOX Deportes

Chivas cerró la fase regular del Apertura 2025 con una victoria 4-2 sobre Monterrey en el Estadio Akron, en un duelo vibrante que encendió a la afición rojiblanca.

Efraín Álvarez abrió el marcador con un disparo cruzado y Armando González amplió la ventaja con un cabezazo letal. El equipo tapatío dominó el primer tiempo con intensidad y precisión. Monterrey apenas reaccionó ante la presión local.

🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷



Con una espectacular demostración del Guadalajara en el terreno de juego y en la tribuna, cerramos con paso firme la fase regular 💪



¡NOS VEMOS EN LIGUILLA, CARAJO! 🔥 pic.twitter.com/XOJ5hFUEmO — CHIVAS (@Chivas) November 9, 2025

En la segunda mitad, Rayados intentó recomponer el rumbo con ajustes ofensivos, pero el Rebaño mantuvo el control. Roberto Alvarado firmó el tercero y, cuando el juego parecía definido, Monterrey descontó dos veces para acortar distancias. Sin embargo, en tiempo agregado apareció Javier 'Chicharito' Hernández para cerrar la cuenta y sentenciar el triunfo.

La actuación de Armando 'La Hormiga' González fue clave: además de su gol, generó constantes desequilibrios y alcanzó la cima de la tabla de goleo con 12 tantos.

Su movilidad dentro del área y la conexión con Álvarez desarmaron a la zaga regiomontana. 'Chicharito', por su parte, se reencontró con el gol en un momento crucial para su equipo.

¡ESTOY LLORANDO! 🥹



NO HABÍA MEJOR FORMA DE CERRAR LA FASE REGULAR QUE CON UN GOL DE @CH14_



¡ESA ES, REBAÑO! 👏 pic.twitter.com/0XH9E8l5kJ — CHIVAS (@Chivas) November 9, 2025

Con el resultado, Guadalajara terminó en la sexta posición con 26 puntos, mientras Monterrey quedó quinto con 31 unidades.

Ambos acceden a la Liguilla, aunque con sensaciones opuestas: Chivas llega embalado tras cerrar con tres triunfos seguidos, y Rayados, pese a su pase directo, deberá ajustar si quiere avanzar más allá de los cuartos de final.