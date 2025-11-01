Si había algunas dudas todavía, Chivas se encargó de disiparlas

Redacción FOX Deportes

Chivas ya encontró el ritmo, va en serio a la Liguilla y lo demostró ante Pachuca. Con un único gol, el Rebaño ganó 1-0 en el Estadio Hidalgo. El tanto decisivo llegó al minuto 71 por obra de Armando 'La Hormiga' González, que acabó por marcar la diferencia.

Pachuca intentó dominar la posesión, pero no encontró el arco con claridad durante la mayor parte del partido. Chivas se mostró compacto en bloque medio y buscó hacer daño en transiciones rápidas.

🔴⚪️ ¡GANARON LAS CHIVAS! ⚪️🔴



CON UN GOLAZO DE ARMANDO GONZÁLEZ Y 10 HOMBRES EN EL TERRENO DE JUEGO EN PACHUCA…



🇦🇹 ¡EL REBAÑO DA UN PASO FIRME RUMBO A LIGUILLA! 🐐

La anotación de González rompió la paridad y obligó a los locales a volcarse en busca del empate. Cada balón parado y cada cierre de línea fueron decisivos en un duelo trabado y de mucha tensión.

La tensión se elevó al 73', cuando Luis Romo fue expulsado y dejó a Guadalajara con diez hombres. A partir de ahí, el Rebaño replegó sus líneas y gestionó la ventaja con oficio hasta el final.

¡GOLAZO! ¡GOLAZOOO DE LA 'HORMIGA'!



Suma su undécimo gol en el torneo, y Chivas acaricia ya la Liguilla directa, en caso de sumar los 3 puntos contra Pachuca.

Pachuca apuró en los minutos finales, pero no encontró la claridad necesaria para vulnerar la defensa visitante. Chivas resistió y cerró el partido con la convicción de quien sabe que consiguió tres puntos claves.

Con este resultado, Guadalajara suma unidades importantes en la recta definitoria del Apertura 2025. Bajo la conducción de Gabriel Milito, el equipo mostró orden defensivo y eficacia en la única jugada de gol.

Pachuca se queda con trabajo por delante si quiere recuperar terreno en la lucha por la Fiesta Grande. Fue un triunfo sufrido, ganado con diez hombres y justo para un Chivas que aparece en momento oportuno.