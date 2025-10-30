Alan Pulido desapareció de Chivas y pronto será definitivo

Enrique Gómez

Ya nadie pregunta por Alan Pulido. El delantero simplemente ha caído en el olvido con las Chivas.

Por eso, es más que obvio que el club no piensa renovarle el contrato y el jugador no ve la hora para dejar la institución una vez que concluya el contrato que expira en diciembre. El último campeón de goleo que tuvo el ‘Rebaño’ regresó al club a principios de año y anotó su gol de despedida en febrero.

El delantero no está lesionado, pero simplemente no ve actividad con el equipo rojiblanco. Y ni como culpar a Gabriel Milito, pues con paciencia y confianza en la juventud, el equipo ha dado resultados, ya se ha instalado en los seis primeros lugares y lo más seguro es que clasifique directo a los cuartos de final.

¿Volverá a jugar alguna vez? 'Chicharito' no fue citado ni contra el Atlas Se esperaba que Javier jugara un último clásico antes de terminar su contrato

Su situación es casi tan decepcionante como la del ‘Chicharito’ Hernández, pero hay una gran diferencia, el público todavía pregunta por Javier cada vez que no entra en una convocatoria e incluso reacciona cuando no ve minutos; en cambio, el atacante tamaulipeco parece haber desaparecido del recuerdo.

Según informa el diario Récord, la directiva no tiene intención alguna de renovar el contrato de Pulido, por lo que el exjugador de Sporting Kansas City, Olimpiacos y Tigres será un jugador libre en enero. Su destino podría estar con los Pumas de la Universidad.

Pulido solo ha visto 10 minutos en los últimos 11 partidos y en realidad, solo jugó 15 partidos desde que regresó a la Liga MX. Se esperaba que pudiera hacer una dupla de ensueño con ‘Chicharito’, pero nunca alinearon juntos.