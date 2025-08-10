El desastroso penalti de Alan Pulido es indigno de las Chivas

Héctor Cantú

Las Chivas viven un momento oscuro y sumamente frustrante para sus seguidores. El fracaso consumado en la Leagues Cup y la última derrota ante Santos Laguna no presagian un futuro prometedor para el equipo.

Si bien la apuesta del Rebaño ha sido traer ideas frescas al banquillo, la plantilla ha demostrado estar lejos de responder a los deseos de su técnico y trabajar para salir sacar a flote un barco rojiblanco que parece hundirse con el paso de las semanas.

La plantilla le falló a Gabriel Milito. Le fallaron en entrega, compromiso y ejecución de las ideas trabajadas en la semana. Le fallaron por no hacer más para poder superar al equipo con el peor rendimiento del futbol mexicano en el año anterior.

Chivas no pudo -y no quiso- finiquitar a Santos que terminó jugando con inferioridad numérica. La displicencia de Alan Pulido para ejecutar un penalti es altamente cuestionable, mucho más cuando su rendimiento ha sido raquítico en su segundo periplo con el Rebaño Sagrado.

Pulido, que jugó solo los segundos 45 minutos del partido, además de haber fallado un penalti, apenas tocó en 4 ocasiones la pelota y perdió el balón en tres ocasiones.

Alan Pulido no anota gol con las Chivas desde febrero pasado, en la jornada 8 del Clausura 2025. Desde entonces ha disputado 10 partidos más en los que se ha ido en blanco.

Chivas ocupa la posición 14 del torneo Apertura 2025 con un saldo de dos derrotas y una victoria, números que, para uno de los equipos denominados ‘grandes’ del futbol mexicano, son impresentables.