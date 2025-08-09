Chivas, ante el equipo más 'embrujado' de la Liga MX

Enrique Gómez

¿Se imaginan ser el peor de entre los 36 equipos que compitieron en la Leagues Cup? El club en cuestión es nada menos que Santos Laguna, primer rival de Chivas en la continuación de la Liga MX.

Para este Jornada 4 del Apertura 2025, el Guadalajara (que al fin pudo hacer las paces con este torneo internacional), se mide a un equipo que soñaba con tener una mejor temporada (después de haber dado los dos peores torneos de su historia), pero en cambio se presenta con cinco derrotas consecutivas, contando los dos descalabros consecutivos en la Liga MX y sus tres caídas estrepitosas en la Leagues Cup.

Así llegan ambos equipos para este duelo, donde Santos buscará sacarle provecho a su localía y convencerse de que este torneo no tiene que ser como los anteriores.