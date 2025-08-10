Chivas se 'estrelló' en la Laguna ante un Santos contundente

Hiram Marín

En la Leagues Cup no le fue tan bien, pero en el Apertura 2025 de la Liga MX, Santos ha tenido un arranque decente y la muestra la dio al obtener su tercera victoria del torneo, tras derrotar 1-0 a Chivas, que en contraste, se debate en la parte baja de la tabla y sufrió su tercera derrota.

Después de un arranque intenso, fueron los laguneros quienes tomaron la delantera gracias a un penal cobrado por Bruno Barticciotto al minuto 29, precedido de una falta de Daniel Aguirre sobre Ramiro Sordo que fue verificada con el VAR.

Chivas tuvo la oportunidad de empatar, también desde los 11 pasos, pero Roberto Alvarado disparó de manera deficiente y el balón fue detenido por el guardameta Carlos Acevedo.

Santos mantuvo la ventaja con un costo alto, pues cerca del final del encuentro vino la doble amarilla para Antony Lozano por una falta, lo que dejó a los 'Guerreros' con inferioridad numérica.

Los aficionados albiverdes festejaron en grande la victoria, sobre un rival al que siempre viste ganar, pero que por su parte, tendrá que analizar mucho el camino por el que seguirá.