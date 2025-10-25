¿Volverá a jugar alguna vez? 'Chicharito' no fue citado ni contra el Atlas

Enrique Gómez

Entonces, ‘Chicharito’ Hernández se irá de Chivas sin haber jugado un último clásico tapatío…

El peor de los escenarios parecía ser que el duelo de esta Jornada 15 del Apertura 2025 contra el Atlas sería el último clásico de Javier (quien termina contrato con el Guadalajara en diciembre), pero ni siquiera eso podrá hacer el veterano atacante, quien no saldrá ni a la banca para este encuentro.

¿Lesión, decisión técnica o un poco de ambas? El equipo rojiblanco ya ni siquiera lo explicó, solo que, cuando anunció su XI inicial para encarar el partido más tradicional de la metrópoli tapatía, no se vio por ningún lado el nombre de Javier, quien seguramente estará en la tribuna viendo a sus compañeros.

‘Chicharito’ tampoco estuvo en la convocatoria en el partido de media semana ante Querétaro, pero se esperaba que su ausencia (por una sobrecarga muscular) fuera indicativo que el jugador estaba siendo reservado para el crucial partido ante los Rojinegros, pero tampoco fue citado para esta ocasión.

No es que el delantero de 37 años marque una gran diferencia con el equipo, pues en cuatro torneos en su segunda etapa con el equipo rojiblanco solo tiene dos goles, pero sí se esperaba que el ‘Rebaño’ pudiera contar con su canterano prodigio en este duelo tan tradicional y para todos en Jalisco.

Entonces, por octava vez en el Apertura 2025, ‘Chicharito’ está fuera de la convocatoria y la pregunta ya es: ¿volverá a jugar con el Guadalajara?