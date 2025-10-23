¿Es el adiós? 'Chicharito' Hernández, en duda para su último clásico

Enrique Gómez

En el peor de los panoramas, el partido ante el Atlas iba a ser el último clásico del ‘Chicharito’ Hernández con Chivas, pero quizá haya una opción aún más triste: que ni siquiera vea minutos en ese tradicional juego.

Javier no fue convocado para el duelo de media semana donde el Guadalajara perdió sorpresivamente contra el Querétaro. Los reportes indicaban una sobrecarga muscular, pero hay quienes piensan que todo se trata de una decisión técnica para ir apartando al delantero que termina contrato en diciembre.

Cuando el canterano rojiblanco firmó su regreso al futbol mexicano en enero de 2024, luego de firmar un contrato de dos años, la afición soñaba que el delantero iba a romperla en su esperado regreso después de jugar en equipos como el Manchester United o el Real Madrid, pero lo cierto es que ahora no existe el más mínimo argumento deportivo para seguir pagando el enorme sueldo del jugador.

Con dos goles anotados en la Liga MX y un loop infinito de lesiones a lo largo de estos cuatro torneos, será difícil que el sentimentalismo pueda ganarle a la directiva y se le ofrezca un nuevo contrato.

Por eso, se pensaba que el partido de esta Jornada 15 sería el último clásico que podría jugar ‘Chicharito’ en su inigualable carrera, sin embargo, con su ausencia en la pasada lista, ya no se sabe si al menos el jugador tendrá la oportunidad de vivir el duelo más tradicional y folclórico que tienen sus amadas Chivas; una lástima, pues quizá el clásico tapatío podría inspirarlo para anotar y celebrar un último gol.

Lo cierto es que el ‘Chicharito’ jamás ha sido un jugador importante desde que regresó a Chivas y en este Apertura 2025 tan solo suma cuatro partidos jugados y ninguno como titular. De goles, mejor ni hablamos.