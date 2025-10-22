Gallos Blancos terminó con el sueño de las Chivas

Héctor Cantú

La buena racha de las Chivas del Guadalajara se terminó en el Estadio de La Corregidora de Querétaro, luego de caer por la mínima diferencia ante el equipo emplumado.

El Rebaño tuvo un desempeño paupérrimo dentro del terreno de juego y vio cómo se diluyó el sueño de aumentar a cinco el número de victorias consecutivas para irse enfilando a la Liguilla en una mejor posición.

Ali no le perdió la vista el balón... Y al final encontró una grandísima recompensa. 😝



Así llegó el tempranero tanto de @Club_Queretaro ante las #Chivas. 📹#J14 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/nghxfpqMqh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 23, 2025

Un gol tempranero de Ali Ávila fue suficiente para que el equipo de Benjamín Mora hundiera al Rebaño que ahora tendrá que reconfigurarse de cara a su próximo encuentro donde se medirá ante los Zorros del Atlas.

Las Chivas no supieron aprovechar las oportunidades de gol que tuvieron durante la primera mitad y después, aunque se lanzaron con todo el arsenal al frente, la falta de efectividad hundió al equipo tapatío.

Gabriel Milito intentó por todos los medios, hacer reaccionar a su plantilla, pero el ingreso de los recambios, más allá de poner a Chivas en el mapa, terminó por quitarle fuerza y poder en el ataque.

Incluso, Querétaro tuvo dos llegadas más de mucho peligro que tampoco supieron capitalizar con unas Chivas desbocadas, con poca idea, hascia el frente.

Con este resultado, las Chivas quedan ubicados en la octava posición, mientras que Gallos Blancos de Querétaro escaló hasta la posición 13 y se mete de lleno en la pelea por un boleto a la fase de Play In.