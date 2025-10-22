Chivas, de ser último lugar a buscar su quinta victoria seguida

Enrique Gómez

La mejoría de Chivas ha alcanzado tal punto de que el equipo está buscando su quinta victoria consecutiva en el Apertura 2025 y ya le apunta a la clasificación directa para los cuartos de final.

Y pensar que muchos creían que Gabriel Milito no iba a llegar al Clásico Nacional contra el América…

Sorprende mucho considerando que en el primer tercio del torneo el club rojiblanco tenía los mismos puntos que el Puebla (que incluso ahora sigue siendo el último lugar de la tabla), pero ¿hace cuánto que el equipo rojiblanco no gana cinco partidos consecutivos en una fase regular del futbol mexicano?

Tendríamos que remontarnos a lo que fue el primer torneo de Fernando Gago, desertor del equipo rojiblanco a finales del 2024 y quien pasó a ser un personaje poco grato para la directiva y la afición rojiblanca.

En el Clausura 2024 fue la última vez que el equipo rojiblanco hiló cinco victorias consecutivas en la fase regular de la Liga MX, de hecho, la cadena llegó a seis eslabones de éxitos si contamos el triunfo contra el Toluca en los cuartos de final del certamen, cuando el equipo ganó 1-0 en mayo.

Así la última racha ‘dorada’ de triunfos de Chivas en el futbol mexicano:

· 30 de abril 2024: 2-0 en Monterrey (Jornada 14)

· 6 de abril: 3-2 sobre el Puebla

· 13 de abril: 1-0 en casa del Pachuca

· 20 de abril: 2-0 ante el Querétaro

· 27 de abril: 1-0 contra el Atlas en el Jalisco (Jornada 17)

· 8 de mayo de 2024: 1-0 frente al Toluca (ida de los cuartos de final)

Ahora, el conjunto rojiblanco tiene cuatro victorias consecutivas y se espera que conquiste la quinta contra el Querétaro pese a ser visitante, pues no solo se mide al segundo equipo con la plantilla más barata según Transfermarkt, sino que el conjunto de Benjamín Mora es antepenúltimo de la tabla posiciones, curiosamente, el sitio que llegó ostentar el club tapatío tras las primeras fechas del torneo.

Todo cambió desde que Chivas destrozó las tendencias y venció al América a mediados de septiembre. Desde entonces, el equipo de Milito suma cuatro victorias, un empate y una derrota (perdonable) ante el líder Toluca.