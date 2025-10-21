El América es inagotable y remontó al Puebla de último minuto

Enrique Gómez

A pesar de todos los títulos y puntos ganados en los últimos años, el América no pierde su espíritu de lucha y con una gran remontada ante el Puebla, dejar en claro que no se rendirá en la carrera por el liderato.

Marcador 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un partido donde ‘La Franja’ estuvo en ventaja por 15 minutos y en el cual las Águilas solo pudieron ‘dañar’ al equipo de Hernán Cristante con un penal (polémico), hasta que Allan Saint-Maximin justificó la confianza de André Jardine con una gran asistencia.

Lo que parecía un partido decepcionante para el equipo que ha disputado las últimas cuatro finales de la Liga MX, (pues se hilvanaba con la derrota 2-1 en el clásico joven contra el Cruz Azul la semana pasada) se convirtió en toda una fiesta para la afición, que se apunta otra victoria y otra alegría en el corazón al ver como su club se pone a un punto del primer lugar.

Así fueron los goles de este partido de media semana, válido por la Jornada 14 de la Liga MX:

· 0-1 (52’): Emiliano Gómez recorta hacia la portería en medio de dos defensas y define cruzado

· 1-1 (67’): Con resbalón incluido, Brian Rodríguez anotó de penal tras apuntar a su derecha

· 2-1 (90’+8): Ramón Juárez remató de cabeza en el área tras un gran centro de Saint-Maximin

El ‘Rayito’ celebró con el gol del empate su renovación por cinco años con el conjunto azulcrema, mientras que el francés volvió a contribuir y le sacó brillo a una actuación más bien discreta.

¿Puebla ganándole de visita al América? Nadie esperaba ver esto

Esta derrota hundirá (aún más) al ya eliminado Puebla, pues el penúltimo lugar Necaxa al menos sumó un punto ante Cruz Azul, pero sí que podría ser trascendental para las Águilas, pues matemáticamente ya aún podría ser líder en esta ‘jornada doble’ (así llamada por calendarizar dos partidos en una misma semana), pues La Máquina (29 puntos) aflojó el paso contra los ‘Rayos’ y fue desbancado del segundo lugar.

Faltará ver lo que hace el líder Toluca (31 puntos), a quien, por cierto, el técnico Hernán Cristante recordó en este partido, pues cuando se fue expulsado se hizo unos cuernos con los dedos para recordar al club que ganó la pasada final (Clausura 2025) y le quitó el tetracampeonato al América.

Las Águilas no podían permitirse dejar puntos ante el sotanero, mucho menos después de que se quedara con 10 después de la expulsión de Raúl Castillo (90’+2). Es un equipo con compromiso.