Cruz Azul, el equipo que domina al América... siempre que no sea Liguilla

Enrique Gómez

Que el Cruz Azul le gane al América ya es algo normal en la Liga MX, pero siempre se festeja en grande.

Vaya triunfo de poder el de La Máquina en Ciudad Universitaria, todo un golpe en la mesa que deja al equipo de Nicolás Larcamón como sublíder del Apertura 2025, a solo tres puntos del intratable Toluca.

Victoria 2-1 con todo y remontada sobre las Águilas en un clásico joven que ya se está inclinando hacia la esquina azul, pues son cuatro triunfos en los últimos 10 partidos ante el club azulcrema.

VICTORIA DE LA MÁQUINA EN EL CLÁSICO JOVEN 🚂



¡VAMOOOOOOOOOOOOOOS! 💙 pic.twitter.com/gcLQOIrahi — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 19, 2025

Lo cierto es que, a pesar de que se adelantó en el marcador tras un tremendo error de Jorge Sánchez y una gran resolución de Brian Rodríguez, el equipo de André Jardine se vio superado en la cancha. Gran mérito para Larcamón y compañía, que supieron nulificar a la plantilla más valiosa de CONCACAF.

Así fueron los goles de este partido por la Jornada 13, celebrado en el estadio de los Pumas:

· 0-1 (31’): Balón largo que techó a la defensa ‘celeste’ y el ‘Rayito’ definió frente al arquero

· 1-1 (33’): Gabriel Fernández robó un balón retrasado hacia el arquero y definió con poco ángulo

· 2-1 (67’): Ignacio Rivero controló de espaldas al arco y de media vuelta mandó el balón a la red

Ignacio Rivero, el pulmón y el corazón del Cruz Azul

Dos tremendos errores en defensa y un golazo le dieron forma a este duelo de poder en la Liga MX, que deja al Cruz Azul en segundo lugar con 28 puntos (uno más que el ahora tercer lugar América) a falta de cuatro jornadas para que termine la fase regular del torneo.

Es verdad que el América ganó la pasada eliminatoria por las semifinales de la Liga MX (y que en realidad se ha impuesto en la mayoría de las rondas definitivas en esta rivalidad cada vez más trascendental), pero las victorias en los clásicos siempre se celebran sin importar la instancia y vaya que este equipo ha sabido complacer a su gente.

¿Volverán a verse las caras en la Liguilla como de costumbre? Veremos si habrá revancha en las próximas semanas, pues seguramente ambos clubes clasificarán directamente a los cuartos de final.