¿Se acabó el miedo? Cruz Azul ya se acostumbró a jugar contra el América

Enrique Gómez

Las dos últimas veces que Cruz Azul y América se vieron fue en instancias de eliminación directa hacia el campeonato. Además, se han enfrentado tantas veces en los últimos años, que el clásico joven de esta Jornada 13 de la Liga MX no sabe a revancha, pero sí a un encuentro de alta importancia.

Previo al duelo en el Estadio Olímpico Universitario, el capitán Ignacio Rivero recordó que la fase regular del torneo consiste en corregir detalles para llegar lo más fuerte posible a la Liguilla por el título. Aun así, vencer al archirrival y acercarse al liderato, sería una tremenda alegría para la afición ‘celeste’.

“No sé si sea una revancha, eso queda más para lo externo. En lo personal uno lo vive tranquilo, ya hay varios partidos versus ellos, así que, a afrontarlo de la mejor manera, pensando dónde podemos sacar ventaja, analizando bien al rival y corregir cosas. El torneo regular se basa en eso, para llegar de la mejor manera a lo que es Liguilla”, comentó el defensa uruguayo para los medios de comunicación.

El club azulcrema llega a este duelo en la parte alta de la tabla de posiciones muy mermado, pues acusa las bajas de Alejandro Zendejas, Isaías Violante, Henry Martín, Jonathan dos Santos, Dagoberto Espinoza, Álvaro Fidalgo y Raúl Zúñiga, casi todos titulares habituales en el esquema ideal de André Jardine, sin embargo, Rivero prefiere no pensar en el estado del rival, sino en el de su propio equipo.

“Enfocarnos en lo que debemos y podemos hacer nosotros, vamos a estar de local con nuestra gente y nada, trabajar el partido sin importar si el rival tiene una lesión o dos o lo que sea, eso ya es tema de ellos”, comentó el uruguayo, quien suma un gol y una asistencia en 11 partidos de este Apertura 2025.

Cruz Azul perdió las semifinales de la Liga MX el torneo pasado contra el América, pero lo eliminó en los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. Además, cada club suma tres victorias por lado en los últimos 10 enfrentamientos directos.