Recuérdenlo siempre: Chivas no es menos que América

Enrique Gómez

Todas esas tendencias e inconmensurables diferencias quedaron hechas polvo en la cancha. Así es el futbol, así son los clásicos y así son las Chivas, un equipo que jamás se sentirá menos que el América.

Contra todo pronóstico, el Guadalajara ganó 2-1 el Clásico Nacional y le quitó el invicto a su archirrival. Marcador justo; lo que sucedió en el Estadio Ciudad de los Deportes no fue una casualidad.

No debería sorprendernos, pues el equipo tapatío sigue siendo el segundo máximo ganador del futbol mexicano, sin embargo, considerando el presente de ambos equipos e incluso lo que ha pasado en los últimos años, resulta que el club rojiblanco se impuso en un partido donde llegaba como la gran víctima.

Así fueron los goles de este Clásico Nacional, válido por la Jornada 8 del Apertura 2025:

· 0-1 (63’): Centro raso de Erick Gutiérrez que encuentra el remate de Roberto Alvarado

· 0-2 (88’): Armando González arranca detrás de media cancha y define fuera del área

· 1-2 (90’+8): Golazo de Alejandro Zendejas. Tiro libre que entró en medio de la barrera

Chivas sorprendió a todos y así festejó en casa del América

Desde el Clausura 2017 el Guadalajara no ganaba un Clásico Nacional en fase regular. O sea, por primera vez en ocho años, el equipo rojiblanco le ganó los puntos a su archirrival en un juego ‘normal’.

Se esperaba mucho más de la primera titularidad de Allan Saint-Maximin, pero el francés se quedó sin energía muy pronto y demostró que, a pesar de todas las semanas de trabajo, aún no está en lo físico.

De esta manera, Chivas (7 puntos) dejará el fondo de la tabla de posiciones y buscará salvar el torneo antes de que sea demasiado tarde, mientras que el América (17 puntos) se rezagará en su carrera por el liderato, el cual, de momento, está en posesión del Cruz Azul a reserva de lo que haga el Monterrey frente a Querétaro.

El Deportivo Guadalajara jamás se ha sentido inferior que el América y en el que pintaba como el Clásico más disparejo de todos, demostró que puede estar a la altura en cualquier tiempo y espacio.