Con sangre y aguante, Cruz Azul es líder de la Liga MX

Enrique Gómez

A veces se gana con buen futbol y a veces con sangre… literalmente.

Cruz Azul mantuvo su invicto en el Apertura 2025 pese a que se quedó con uno menos a los 19 minutos.

Victoria 1-0 de La Máquina sobre el Pachuca, que terminó perdiendo el partido con un polémico doble castigo por parte del árbitro, que expulsó a Alonso Aceves y marcó un penal en una misma jugada, pese a que el futbolista del Pachuca jugó primero el balón y fue el propio Ignacio Rivero quien se estrelló contra el pie del jugador ‘Tuzo’ y eso provocó la impresionante y sangrante herida que impactó a todos.

Con justicia o no, ese sacrificio de Ignacio Rivero terminó generando la victoria de su equipo, la sexta en este Apertura 2025 (todas de forma consecutiva), donde el club ‘cementero’ llegó a 20 puntos.

El ‘sacrificio’ de Ignacio Rivero para darle la victoria al Cruz Azul

Así fueron las tres expulsiones que se sancionaron en el Estadio Ciudad de los Deportes:

· 19’: Jesús Chiquete (Cruz Azul) se barrió e impactó cerca de la rodilla a Jhonder Cádiz

· 56’: Luis Quiñones (Pachuca) planchó el tobillo de Rodolfo Rotondi, ¿de forma accidental?

· 62’: Alonso Aceves (Pachuca) cortó el rostro de Rivero con los tachones tras jugar el balón

En tanto, el único gol del encuentro fue a los 65 minutos:

Gabriel Fernández cambió por gol la pena máxima que sancionó el árbitro Joaquín Vizcarra con un tiro potente hacia su izquierda. El arquero Carlos Moreno estuvo cerca de atajar, pero el esférico iba con mucha fuerza y así, el jugador que a principios de temporada encabezaba la lista de transferibles y que estaba jugando con la sub-20, marcó su segundo gol y nuevamente generó tres puntos para su equipo.

Tras dos empates ante clubes modestos para iniciar el torneo y ese 7-0 atroz que encajó en la Leagues Cup, Cruz Azul está convertido en uno de los mejores equipos del Apertura 2025 y, al menos por unas horas, estuvo en la cima del torneo gracias a sus 20 puntos en siete partidos.