¿Y el nuevo estadio? Cruz Azul ya tiene fecha para volver al 'Azteca'

Hay noticias sobre lo que será la casa del Cruz Azul para el 2026. Y no, no se trata de un nuevo estadio, sino la oficialización de que muy pronto volverá a compartir casa con el América y que será por tiempo iondefinido.

Todo lo contrario: la gente del Estadio Azteca ha confirmado que ya esperan a La Máquina para lo que será el Apertura 2026. No se podía esperar más, pues el proyecto del nuevo estadio sigue sin ser claro, toda vez que ni siquiera se tiene definido el terreno que se ocupará para la edificación del complejo.

Félix Aguirre, el director del recinto que a partir de su reinauguración previa a la Copa del Mundo llevará por nombre Estadio Banorte, confirmó que se tiene un contrato con el equipo ‘celeste’, pero, a diferencia de los planes que hay con el América; La Máquina retornaría a Santa Úrsula hasta julio del próximo año.

Así se verá el Estadio Azteca desde las nuevas zonas en construcción. pic.twitter.com/Rn1511AEQG — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) September 11, 2025

“Tenemos contrato con Cruz Azul. Post Mundial, ambos clubes estarán en el Estadio Banorte. Como siempre, vamos a seguir peleando por traer la mayor cantidad de espectáculos que se ajusten en los calendarios”, confirmó Aguirre, quien admitió que los partidos de los dos clubes son la prioridad.

Lejos de poner la primera piedra de lo que será el nuevo estadio o de al menos tener visto la porción de terreno para construir el inmueble que tanto ha prometido la directiva, la noticia es que La Máquina ya tiene fecha para volver al Estadio Azteca, donde, de primera instancia, jugaría hasta 2028.

Cruz Azul, que fue desplazado del Estadio Ciudad de los Deportes, juega desde el torneo pasado en el Olímpico Universitario, sin embargo, no ve la hora de regresar al Estadio Azteca Banorte.