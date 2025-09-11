Cruz Azul ya tiene fecha para la Copa Intercontinental... pero le falta rival y sede

Enrique Gómez

Ya hay fecha para el debut de Cruz Azul en la Copa Intercontinental, pero todavía no hay rival definido ni tampoco sede.

La FIFA reveló su calendario para el torneo que regresó en 2024 para convertirse en el certamen internacional de cada fin de año en lugar del Mundial de Clubes, que ahora se juega cada cuatro años.

Y Cruz Azul, clasificado por ser el ganador de la Copa de Campeones de CONCACAF, tiene su presentación para el 10 de diciembre.

La Máquina debutará en el Derbi de las Américas, es decir, su primer duelo será contra el campeón de las Copa Libertadores 2025, misma que está en su fase de cuartos de final y que conocerá a su campeón hasta noviembre.

Así los cruces hacia la ronda de semifinales en la CONMEBOL Libertadores:

· Racing (Argentina) vs Vélez (Argentina)

· Palmeiras (Brasil) vs River Plate (Argentina)

· Sao Paulo (Brasil) vs Liga de Quito (Ecuador)

· Estudiantes (Argentina) vs Flamengo (Brasil)

DERBY DE LAS AMERICAS🔥



🗓️Miércoles, 10 de diciembre.



FIFA hace oficial la fecha del primer partido que Cruz Azul disputará en la Copa Intercontinental.



Se conocerá al ganador de Libertadores el 29 de noviembre. pic.twitter.com/CB6X9mgZMy — NACIÓN AZUL® (@_NacionAzul) September 10, 2025

Los últimos siete campeones de este torneo han sido clubes brasileños y para la ronda de los ocho mejores, hay tres competidores de este país, además de cuatro argentinos y un retador de Ecuador.

Cabe recordar que, en la edición del año pasado, Pachuca dio la sorpresa al vencer al campeón sudamericano, Botafogo, así que no se espera menos de La Máquina para este año, pues se trata de un equipo con una plantilla mucho más completa, además, es el equipo con más títulos de la CONCACAF.

Si avanza, su siguiente reto (la semifinal) será el 13 de diciembre por la Copa Challenger. Las sedes de ambos compromisos serán determinados por la FIFA más adelante.

Cruz Azul es un fuerte candidato al título en la Liga MX, por lo que, en caso de avanzar a la final, el duelo por el campeonato del futbol mexicano tendrá que recorrerse a fechas navideñas, toda vez que la final Intercontinental contra el Paris Saint-Germain está programada para el miércoles 17 de diciembre.