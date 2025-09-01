¿Es grave?, Cruz Azul confirmó la lesión de Ángel Sepúlveda

Hiram Marín

Cuando Ángel Sepúlveda salió lesionado del partido entre Chivas y Cruz Azul, que al final ganaron los cementeros, de inmediato se encendieron las alarmas, pues el dolor hizo presa del jugador, quien se quejó bastante.

Ese lunes el cuerpo médico de la institución celeste dio a conocer la gravedad de la lesión del delantero y determinó que se trató de una ruptura miofibrilar en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Sin embargo, Cruz Azul no estableció un tiempo determinado de recuperación para el jugador, cuya lesión será observada día con día, con el objetivo de que regrese lo más pronto posible a las canchas.

"Actualmente el futbolista ya se encuentra realizando trabajos de recuperación con los especialistas de la institución, no obstante el tiempo de recuperación será de acuerdo de su evolución", aclaró la institución en su informe.