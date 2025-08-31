Lo de siempre: Cruz Azul sigue invicto y Chivas sigue perdiendo

Enrique Gómez

Si Cruz Azul no es líder de la Liga MX es por el Monterrey y si Chivas no es último es gracias a que existe el Puebla.

Otro buen partido de futbol, otro encuentro donde el ‘Rebaño’ puede decir que “jugó bien” y otro compromiso que termina perdiendo. Vaya triste historia la del Guadalajara en el Apertura 2025.

Es verdad que Cruz Azul era ampliamente favorito, pero como un equipo grande tal cual lo es Chivas no puede simplemente resignarse a perder, hay que apuntar este resultado en casa como un fiasco.

Victoria 2-1 de La Máquina sobre el Guadalajara, que llegó a tres derrotas en esta racha de cuatro partidos sin ganar en la Liga MX. El querido rojiblanco está en uno de sus puntos más bajos.

En cambio, el Cruz Azul se mantiene invicto en el Apertura 2025 y se confirma como uno de los tres primeros lugares de este campeonato, que está a punto de llegar a la mitad de su recorrido.

Así fueron los goles de este emocionante partido en el Estadio AKRON:

· 0-1 (2’): José Paradela recibió una pared en la media luna y desde ahí disparo raso y cruzado

· 1-1 (11’): Tiro de esquina, doble cabezazo en el área y gol firmado por Diego Campillo

· 2-1 (45’): Golazo de Carlos Rotondi, quien en la media luna sacó un disparo a la base del poste

Los primeros minutos del 'Chicharito' Hernández después del video funado

Las mayores emociones fueron en el primer tiempo, pues además de los goles, el VAR le anuló un gol al Cruz Azul y le quitó en penal a favor del equipo rojiblanco, todo cuando el encuentro estaba empatado.

Lo más emotivo del complemento fue el ingreso del ‘Chicharito’ Hernández, quien tuvo sus primeros minutos de la temporada (entró al 71’), después de los partidos de suspensión que le impuso el club. Aun así, la historia fue la misma: Javier no pudo pesar en la cancha y su participación fue intrascendente, por lo que no pudo anotar su tercer gol con el ‘Rebaño’ desde que volvió a la Liga MX enero de 2024.

Cruz Azul llegó a 17 puntos, uno menos que el líder Monterrey; Chivas se quedó con cuatro, mismos que Querétaro y Puebla, últimos lugares de la tabla de posiciones por diferencia de goles.