Cambio de planes, Cruz Azul 'recicla' a Gabriel Fernández

Enrique Gómez

Con solo dos delanteros estables en la nómina, el regreso del ‘Toro’ Fernández se siente como un refuerzo para el Cruz Azul, aunque en realidad sea un jugador rescatado de la papelera de descartes.

La Máquina presumió el retorno del atacante uruguayo al primer equipo, luego de varias semanas (todas las de la temporada, en realidad) entrenando con la sub-20. Con la salida de Giorgios Giakoumakis, el fichaje fallido de Luka Jovic y una nómina de atacantes que solo contaba con Ángel Sepúlveda y Mateusz Bogusz, el equipo ‘celeste’ no podía darse el lujo de tener un atacante de categoría en las inferiores.

Fernández está listo para revestir el ataque del Cruz Azul para la Jornada 5 de la Liga MX, donde recibirá en casa a Santos Laguna, equipo del que no se sabe que esperar en este Apertura 2025.

A través de redes sociales, el equipo capitalino volvió a mostrar al ‘Toro’, con su número 21, entrenando con el primer equipo, por lo que posiblemente vea actividad por primera vez en tres meses y medio.

El último partido del atacante de 31 años fue el 1 de mayo en las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF, donde vio 36 minutos. Durante la campaña pasada, disputó un total de 29 partidos y le alcanzó para anotar siete goles y poner dos asistencias. Números regulares, es cierto, pero gracias a la salida oficial de Giakoumakis, el equipo pudo liberar una plaza de extranjeros y reinscribir al ‘Toro’.

¿Aprovechará Gabriel Matías su quinto torneo en uno de los equipos más prometedores de la Liga MX? Veremos cuántos minutos le da el técnico Nicolás Larcamón, ya resignado a no fichar a otro delantero.