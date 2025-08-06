¡Sorpresa! Cruz Azul piensa regresar al 'Toro' Fernández

Redacción FOX Deportes

Si Cruz Azul no puede liberar su plaza de extranjero y necesita delanteros para su equipo, tal vez la solución esté en casa. Incluso puede que el ‘salvador’ sea un jugador que parecía descartado y confinado a las fuerzas básicas a la espera de poder acomodarlo en otro equipo.

Gabriel Fernández, quien parecía fuera de la institución para este Apertura 2025, podría volver a ser considerado para este torneo y formar parte del reducido elenco de atacantes del equipo ‘celeste’.

El propio presidente del Cruz Azul, Víctor Velázquez, admitió que Fernández podría mantenerse con el equipo para este torneo, pese a que en un principio no estaba tomado en cuenta, toda vez que ya no tiene urgencia de liberar una plaza de extranjero, luego del fichaje caído por Luka Jovic.

La gente emitió su voto y el ganador del #JugadorDelMes de julio en #LaLigaDeLaAfición es:



Ángel Sepúlveda de @CruzAzul 🚂#Apertura2025 ⚽️ pic.twitter.com/BkBTqWHHeC — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 5, 2025

“Estamos evaluando nuestros propios activos y pronto tomaremos una decisión. Giorgos y Toro (Fernández), son grandes jugadores, además de que Sepúlveda atraviesa un gran momento y recién lo acabamos de renovar”, comentó el directivo en palabras recogidas por el diario Récord.

“Sería una gran opción retomar a Gabriel Fernández... El Toro es un chico muy comprometido y aunque no está registrado con la 21, va a todos los partidos. Desgraciadamente ha tenido mala suerte con las lesiones pero es un gran jugador y un gran elemento”, las palabras de Velázquez, que seguramente tendrá que tomar en cuenta el técnico Nicolás Larcamón, pues vienen del propio presidente.

Fernández hizo siete goles la temporada pasada, entre los torneos Clausura, Apertura e internacionales.