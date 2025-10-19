Con juventud y paciencia, Chivas está imparable en la Liga MX

Enrique Gómez

La paciencia, el buen trabajo y la confianza en los jóvenes le han dado su justa recompensa a Chivas.

El Guadalajara hiló su cuarta victoria consecutiva y de pronto, su panorama se ve mejor que nunca, pues si alguna vez estuvo junto a los últimos lugares de la tabla, ya le apunta en serio a la clasificación directa.

El triunfo 2-0 sobre el Mazatlán deja al Guadalajara a solo un punto de los seis primeros lugares de la tabla, franja que otorga la clasificación sin rodeos a los cuartos de final del torneo. Así, a falta de cuatro jornadas para el cierre de la fase regular, el equipo tapatío tiene una racha de triunfos que solo es superada por el Toluca, líder absoluto del Apertura 2025.

🇦🇹 ¡CHIVAHERMANOOOOOS! 🔥



Llegó el momento de elegir al jugador @PUMAmexico del partido 😍 — CHIVAS (@Chivas) October 19, 2025

Es verdad que el club sinaloense no es un gran parámetro jugando en la casa de uno de los dos equipos más grandes de la Liga MX, pero, con mayor razón, había que ganar con solvencia y así lo hizo el conjunto de Gabriel Milito, que ya llegó a 20 anotaciones en lo que va del torneo.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio AKRON:

· 1-0 (34’): Penal perfectamente cobrado por Armando González; fuerte y a lo alto de la red

· 2-0 (40’): Bryan González apareció a segundo poste y remató el centro con un buen frentazo

Entonces, la ‘Hormiga’ (siete goles) y el ‘Cotorro’ (dos anotaciones), ambos de 22 años, le dieron la victoria a las Chivas, que han tenido una salvaje mejoría en las últimas semanas. Gran acierto de la directiva la paciencia brindada a Gabriel Milito pese a los malos resultados a inicios del torneo, pues el argentino se lo ha jugado con jóvenes futbolistas mexicanos y vaya que le han respondido.

El club rojiblanco llegó a 20 puntos, nueve más que el conjunto 'cañonero'.

Aunque sigue lejos de los líderes, el Guadalajara es uno de los mejores equipos en este punto del torneo y lo mejor es que podría llegar con una gran confianza e inercia a la Liguilla por el título del futbol mexicano.