Chivas tiene grandes planes para cuando reciba al Mazatlán

Enrique Gómez

Con tres victorias consecutivas, Chivas ha cambiado su vida en el Apertura 2025 y lo mejor es que su buena racha podría crecer para esta Jornada 13, pues, para un equipo de su categoría, vencer en casa al Mazatlán es casi una obligación, sobre todo si quiere afianzarse como un serio contendiente.

El Guadalajara llegó a estar en los últimos lugares, pero ahora está bien posicionado en la zona del play-in y quién saben, si continúa con los buenos resultados hasta podría aspirar a clasificar directo a los cuartos de final, pues el sexto lugar solo le lleva tres puntos.

Una derrota en casa ante el equipo morado, como sucedió en 2023, debería estar prohibida.

Así llegan ambos equipos para este duelo en el Estadio AKRON: