Las Chivas ganaron y tienen vida en el Apertura 2025

Héctor Cantú

El sueño de las Chivas de clasificarse a la postemporada y pelear con el título está más vivo que nunca luego de haber logrado una victoria de oro en Ciudad Universitaria.

Los comandados por Gabriel Milito han tenido que recomponerse en el terreno de juego para lograr una voltereta e hilar, así, su tercera victoria consecutiva.

Los primeros 45 minutos fueron de bostezo absoluto para los aficionados que tuvieron que esperar media hora para que iniciara el encuentro luego de su postergación por cuestiones climáticas.

Ni Pumas ni Chivas tuvieron acercamientos claros al arco rival, dejando la sensación de que ninguno de los dos equipos querían llevarse los tres puntos.

Pero en el complemento, la historia cambió de manera absoluta. Primero, con el gol de Pedro Vite conseguido a los tres minutos del complemento luego de una serie de rebotes que hizo estallar Ciudad Universitaria.

Pero la historia de felicidad duró muy poco para los locales que siete minutos después se vieron empatados con el gol de Armando ‘La Hormiga’ González quien metió un cabezazo perfecto para enviar la pelota al fondo de las redes.

Pero lo mejor del partido llegó en los minutos finales. Primero con el gol al minuto 90 de Dniel Aguirre que le dio la ventaja a las Chivas sobre los universitarios.

Posteriormente, en la última jugada del partido, con el penal fallado por Álvaro Angulo en la última jugada del encuentro.

La victoria de las Chivas deja dos escenarios completamente diferentes en ambos equipos. Los tapatíos escalando hasta la novena posición y los Pumas, en una severa crisis tras dos derrotas consecutivas en el torneo.