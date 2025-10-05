Enrique Gómez
Pumas y Chivas, al mismo nivel en el Apertura 2025
Por ahora, la realidad de ambos clubes es pelear por la zona del play-in
Eso de pelear la parte alta de la tabla es para otro tipo de equipos. Por ahora, Pumas y Chivas deben conformarse con disputarse un lugar entre los 10 primeros lugares y así aferrarse a la zona del play-in.
La buena noticia es que, pase lo que pase en este ‘pseudo-clásico’ de la Liga MX, ambos clubes podrán mantenerse en los lugares de rescate; algo que no es poca cosa considerando el inicio de torneo que tuvo el equipo rojiblanco y el presente por el que atraviesa Pumas, con sus dos derrotas consecutivas antes de esta Jornada 12.
Así llegan estos dos equipos ‘grandes’ para su duelo en Ciudad Universitaria:
