'Hormiga' González se disculpó por destrozar al Atlas

Enrique Gómez

Si Armando González quedó campeón de goleo de la Liga MX mucho tuvo que ver el Atlas, así que ya fuera con sarcasmo o por verdadero pesar, la ‘Hormiga’ se disculpó por ensañarse con los Rojinegros.

Tras una entrevista con TV Azteca, el delantero de 22 años se despidió del periodista David Medrano, (conocido aficionado del Atlas) que se encontraba tras bambalinas. Y de acuerdo al video que publicó el mismo comunicador, González le recordó los tres goles que marcó en el clásico tapatío en la Jornada 15.

“Discúlpame lo del Atlas”, le dijo la ‘Hormiga’ a Medrano mientras lo abrazaba efusiva y alegremente.

La Hormiga González y una disculpa que ofrece. pic.twitter.com/k3BHtDEn9i — david medrano felix (@medranoazteca) November 14, 2025

González, nacido en Celaya, Guanajuato hace 22 años, terminó la fase regular del Apertura 2025 como campeón de goleo individual con 12 anotaciones y tres de ellas anotadas justamente contra los ‘Zorros’, que llegaban a ese juego con aspiraciones de clasificar, pero que tras esa derrota, se vinieron abajo.

La ‘Hormiga’ vive un gran presente, pues está concentrado por primera vez con la Selección Mexicana mayor, mientras que las Chivas lograron clasificar directamente a cuartos de final de la Liga MX.

¿Podrá el delantero hacerle a Uruguay o a Paraguay lo mismo que el Atlas en el clásico tapatío? Todo México sueña con que sí.