Chivas pisoteó al Atlas y al fin llegó a la tierra prometida

Enrique Gómez

Con la victoria más deliciosa del torneo, Chivas oficialmente ha llegado a zona de clasificación directa.

Goleada categórica de 4-1 sobre el Atlas. Y así, después de 15 jornadas, el ‘Rebaño’ se encuentra donde siempre tuvo que estar: dentro de los seis primeros lugares que clasifican sin escalas a cuartos de final.

El Guadalajara no solo sumó los puntos suficientes para escalar a la zona prometida en la tabla de posiciones a través del clásico tapatío, sino que destrozó el espíritu de su archirrival de ciudad y lo propinó una derrota que podría transmutar en una eliminación a futuro en el Apertura 2025.

🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷



El #ClásicoTapatío se pintó de Rojiblanco con una gran actuación del Guadalajara 💪#MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/Rko26nv41E — CHIVAS (@Chivas) October 26, 2025

Triunfo total del equipo rojiblanco, que recupera toda su confianza hacia el cierre de la fase regular.

Así fueron los goles de este concierto rojiblanco celebrado en el Estadio AKRON de Zapopan:

· 1-0 (10’): Armando González remató de cabeza pegado al segundo poste

· 2-0 (27’): Mal despeje de la defensa y Luis Romo no desaprovechó su contrarremate

· 3-0 (29’): Rechace defensivo que rebotó en el poste y ‘Hormiga’ cabeceó al arco

· 4-0 (51’): Triplete de González, tras definir con una barrida ante la salida del portero

· 4-1 (63’): Mateo García recibió un pase de primera en el área y definió cruzado

¡Goleada de vestidor! Chivas, destrozando al Atlas en el AKRON

Con sus tres anotaciones en este partido, Armando González ya es colíder de goleo. Nada mal para un delantero de 22 años que debería estar sí o sí, en la próxima fecha FIFA con la Selección Mexicana.

¿Fue exagerado el marcador? El Guadalajara fue contundente en extremo en el primer tiempo, es cierto, pero antes, tenía avasallado a su rival. El equipo rojiblanco pegó en los momentos justos para apagar cualquier intención de su huésped. El 2-0 y el 3-0 cayeron juntos y justamente cuando los ‘Zorros’ habían tirado dos veces al arco y comenzaban a meterse al juego.

Chivas llegó a 23 puntos, alcanzó la zona de clasificación directa, inició los trámites de eliminación de su odiado y rival y colocó como líder de goleo a su joven canterano. El clásico perfecto sí existe.