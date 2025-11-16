México volverá a creer en sí mismo si le gana a Uruguay

Redacción FOX Deportes

Para iniciar la última Fecha FIFA del año, la Selección Mexicana enfrentará a una de las grandes potencias de Sudamérica, a una a la cual no le gana hace nueve años y que en el último partido goleó 4-0.

Uruguay pondrá a prueba al Tri a siete meses de la Copa del Mundo de 2026. Ambos equipos están clasificados al torneo, pues mientras el conjunto ‘azteca’ está sembrado como anfitrión, el equipo de Marcelo Bielsa se ganó su pase tras quedar en cuarto lugar de las eliminatorias CONMEBOL.

¿Podrá el Tri dar competencia? En el último Ranking FIFA, México apareció mejor posicionado (14° a 15°), pero esta misma escala, el equipo norteamericano está un escalón por debajo de Colombia y hay que recordar que, en el partido pasado, las diferencias fueron bestiales (4-0) en favor del equipo ‘cafetalero’.

Así llegan ambos equipos para este gran partido en el Estadio TSM de Torreón: