La verdad duele y México descubrió la suya ante Colombia

Enrique Gómez

La verdad puede doler, pero al menos México ya no vive entre mentiras ni fantasías.

El triunfo 4-0 en favor de Colombia le enseñó su realidad al Tri, a ocho meces de jugar el Mundial 2026 y le propinó a Javier Aguirre su peor derrota como seleccionador.

En este punto de la historia, la Selección Mexicana está muy por debajo de las principales escuadras sudamericanas y no tiene el nivel ni siquiera para ajustarse a equipos de segunda o tercera línea (como lo puede ser el equipo ‘cafetalero’), más allá de lo que sugiera el Ranking FIFA o la misma CONCACAF, donde el equipo ‘azteca’ es el amo y el campeón absoluto tras ganar la Copa Oro y la Liga de Naciones.

Lo peor es que México no generó una sola jugada de peligro real.

Duele saberlo, pero al menos el Tri tiene la oportunidad de ya no vivir en un egaño, sabe que está muy lejos de los equipos realmente buenos del mundo y que eso difícilmente podrá cambiar para el próximo verano.

Así fueron los goles de este partido de desengaño en el Estadio de los Dallas Cowboys:

· 0-1 (16’): Jhon Lucumi se lanzó para conectar un centro que cayó al área chica

· 0-2 (56’): Luis Díaz definió suavemente sobre el arquero tras una carrera por izquierda

· 0-3 (64’): Golazo de Jefferson Lerma, quien prendió de volea un rechace en el área

· 0-4 (87’): Johan Carbonero batió al portero Luis Malagón desde un costado del área

Colombia destrozó a México con dos asistencias de James Rodríguez

James Rodríguez asistió para los dos primeros goles y Malagón fue un socio minoritario en el primer y el cuarto tanto, pues no salió a descolgar el centro y se ‘alocó’ al achicar al rival en la recta final del partido.

Y, como si no fuera suficientemente doloroso saberse tan inferior en el presente, México también recibió un golpe de realidad acerca de su futuro, pues minutos antes de que arrancara este partido amistoso en Dallas, el equipo sub-20 quedó eliminado en los cuartos de final del Mundial de la categoría por Argentina (2-0); es decir, tampoco parece que su realidad vaya a cambiar próximamente.

La Selección Mexicana está en uno de los puntos más bajos de su historia moderna y el equipo ‘cafetalero’ solo se lo recordó. La goleada no fue un accidente, fue la realidad cruda y sin censura.