Denlo por seguro, Álvaro Fidalgo será contemplado por México

Enrique Gómez

Si ocho meses antes del Mundial, México llamó a dos naturalizados y seis jugadores del América, tal vez para la Copa del Mundo ambas cifras aumenten, pues claro que se contemplará a Álvaro Fidalgo.

Quizá, la nómina mundialista del Tri para 2026 contemple a tres jugadores no nacidos en México o Estados Unidos (cuatro si consideramos a Santiago Giménez, que desde niño vive en el país), pues Álvaro Fidalgo podría unirse a los nacionalizados para esta Fecha FIFA, Julián Quiñones y Germán Berterame.

Y es que, Javier Aguirre ya lo advirtió, en cuanto el español sea elegible, le dará seguimiento para que compita en el mediocampo con los jugadores consagrados, así como con los juveniles.

“Si es un jugador mexicano y está en buen momento, no tiene por qué no estar en el radar de la Selección Mexicana. Hay muy buenos jugadores en la sub-20, además de Edson Álvarez y entre más oportunidades tengamos de elegir, mejor. En ese sentido, cualquier jugador que esté en buen momento y que esté en buen momento llegada la hora, serán contemplados”, afirmó el ‘Vasco’ en conferencia.

“Nadie está seguro, no tengo compromiso con nadie y Álvaro es un jugador que será elegible hasta febrero o marzo. Vamos a esperar qué sucede para ese momento”, insistió el técnico, previo al partido amistoso contra Colombia, justamente el país natal de Quiñones, uno de los delanteros convocados.

Desde que llegó al América en 2021, Fidalgo ha despuntado como uno de los mejores mediocampistas y poco a poco se ha convencido de jugar con México.