¿Julián Quiñones sería titular en la Selección de Colombia?

Enrique Gómez

¿Se arrepentirá Colombia de no haber confiado en Julián Quiñones cuando todavía podía tenerlo?

De cara al partido amistoso entre México y el equipo ‘cafetalero’, el jugador nacido en Nariño hace 28 años, en la frontera con Ecuador, aparece entre la lista de convocados, pero no en la del conjunto sudamericano.

El delantero que ahora milita en el Al-Qadsiah llegó a México en 2015, cuando tenía de 18 años e hizo toda su carrera profesional en ese país. Jugó en equipos como Venados o Lobos BUAP, pero también ganó dos títulos con Tigres, fue una figura con el América y actualmente es una leyenda del Atlas.

La mentalidad lo es todo. 🙏🏽 pic.twitter.com/Twqv9FrHAd — Julian Quiñones (@julian_quiones3) September 13, 2025

Ahora, el delantero está convertido en todo un goleador en Arabia Saudita, fue uno de los mejores futbolistas de la temporada pasada y en esta campaña ha iniciado con un gran ritmo.

Aquí los 4 ‘nueves’ nacidos en Colombia que veremos en el partido contra México:

Cucho Hernández (Betis)

· 9° en España, según la I.A. de Comparisonator

· 4 goles en La Liga (8 partidos)

Luis Suárez (Sporting Lisboa)

· 1° en Portugal, según la I.A. de Comparisonator

· 6 goles en la Primeira Liga (8 partidos)

Rafael Borré (Internacional)

· 29° en Brasil, según la I.A. de Comparisonator

· 4° goles en la Serie A (20 partidos)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

· 8° en Arabia Saudita, según la I.A. de Comparisonator

· 3 goles en la Pro-League (4 partidos)

Con estos números, está claro que Quiñones no sería el delantero titular de Colombia (como quizá tampoco lo es en México), pero sí un recambio interesante para Hernández; además, por su versatilidad y potencia física, puede fungir como extremo, su posición predilecta durante muchos años.

Pero lo cierto es que Colombia nunca lo buscó y fue hasta 2023 (cuando surgieron los rumores de que México lo iba a convocar) que hubo contacto con él, sin embargo, el atacante ya había tomado la decisión de representar al país donde 15 años viviendo y en el cual ya tenía nueva familia y amigos.

¿Anotará gol Quiñones en el duelo del 11 de octubre? Difícil, pues Julián solo tiene dos anoraciones con el Tri, menos de los que marcó cuando representó a la selección ‘cafetalera’ sub-21 en 2018.