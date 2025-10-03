¡Qué hizo! Alessandro del Piero filtró la nueva camiseta de México por error

Redacción FOX Deportes

Es una leyenda de la Selección Italiana, de la Juventus y quizá también de Adidas, pero seguramente la empresa alemana no está nada feliz con lo que acaba de hacer Alessandro del Piero.

El exjugador italiano aprovechó su acceso a una sala donde se mostraban todos los uniformes Adidas para la Copa del Mundo de 2026 e hizo lo que cualquiera hubiera hecho: tomarles una foto. Sin embargo, no se guardó la imagen para sí mismo y la compartió a través de sus redes sociales.

Al poco tiempo, el campeón del mundo en 2006 borró la historia de Instagram, lo cual confirmó que esta filtración masiva fue accidental. De cualquier forma, varios usuarios sacaron capturas de pantalla.

Alessandro del Piero acaba de filtrar TODAS las playeras de Adidas para el Mundial 2026.



Ahí están los diseños de México, mismos que ya se habían filtrado, pero aqui está el uniforme completo. pic.twitter.com/a6CWKxsf0p — Baúl del Futbol Mexicano (@BaulFutMex) October 3, 2025

Así, se puede confirmar que la camiseta de Argentina tendrá un degradado oscuro en sus franjas celestes, que México usará una camiseta de visitante blanca con algunos remates en negro o que Alemania tendrá un espectacular jersey con tres bandas diagonales desde los hombros y hasta el pecho.

Las camisetas oficiales de las selecciones para el Mundial de 2026 aún no han sido reveladas (vaya, ni siquiera es que todos los cupos ya estén ocupados), sin embargo, la mayoría de ellas se han ido filtrando en los últimos meses. Pero el aporte de Del Piero es único, pues es una foto de las prendas en físico.

Se espera que hacia finales de año, México (que usará un manto que hará referencia a la piedra del sol) y las demás selecciones revelen sus camisetas mundialistas para aprovechar así la temporada navideña.