¡Regresará el Calendario Azteca! Se filtró la camiseta de México para el 2026

La camiseta que supuestamente usará la Selección Mexicana en el Mundial de 2026 es casi, casi perfecta.

De acuerdo con los rumores, Adidas desechó el jersey que ya tenía preparado para el Tri, por petición de la misma Federación Mexicana de Futbol y aunque al parecer tuvo que trabajar a marchas forzadas para confeccionar la playera, el resultado es muy bueno, aunque lo cierto es que pudo ser insuperable.

Un diseño que rinde homenaje a la camiseta más famosa en la historia de la Selección Mexicana (la del ‘calendario azteca que se vio en Francia 1998). Tiene detalles de la Piedra del Sol (el monolito circular con anillos), pero en vez de lucir la cara del dios Tonatiuh en el centro, en el punto de fuga se encuentra el escudo simplificado de la Selección Mexicana; una oportunidad desperdiciada si es que se confirma.

🚨🇲🇽 BREAKING: MEXICO’S HOME JERSEY FOR THE 2026 WORLD CUP HAS BEEN LEAKED! 🤯



The new design is “inspired” by the 1998 World Cup home kit. Thoughts? 👕🏆



Via @Footy_Headlines

La camiseta (filtrada primero por el sitio especializado Footy Headlines) es verde bandera, repleta de grecas y elementos mexicas. Tiene las mangas lisas y los puños en blanco y rojo. Este mismo patrón aparece en el cuello tipo v. La marca y sus franjas van en blanco.

Lo cierto es que el jersey no tiene tanto detalle como el que se utilizó en la Copa del Mundo de hace 27 años. En lugar de los rostros, figuras de animales, pedernales, plantas y demás representaciones, se muestran líneas y círculos. Aun así, la playera ha sido bien recibida por la mayoría de los aficionados.

Hay muchas dudas respecto al nivel que podrá alcanzar en el Mundial donde será coanfitrión, pero al menos tendrá una camiseta que dará mucho de qué hablar. Lástima por el escudo repetido en el frente.