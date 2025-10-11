¿Fue culpa de Malagón el gol de Colombia? Siguen las dudas de México en la portería

Redacción FOX Deportes

Más allá del talento de James Rodríguez para poner en el área un balón tan peligroso o la gran anticipación de Jhon Lucumí, no hay forma disculpar al portero si un centro desde tan lejos termina bajando en el área chica para quedar a merced del rematador casi en la línea de gol.

Pero ¿fue todo culpa de Luis Ángel Malagón? Tal vez no, pero vaya que tuvo parte de responsabilidad, por lo que, a ocho meses del Mundial, las dudas en la portería del Tri siguen parpadeando.

A los 16 minutos del partido, James Rodríguez mandó un centro con su privilegiada zurda, pegado a la banda de la izquierda. Al ser un cruzamiento con la ‘otra’ pierna, el esférico cerró hacia la portería y bajó en el área chica para encontrar el lance de Lucumí prácticamente frente a las redes.

En descargo del portero del América, el pase fue tan bueno que cerró muy cerca de la portería, por lo que, cuando el arquero tuvo reales posibilidades de descolgar el balón fue demasiado tarde.

Con este gol tempranero, Colombia se adelantó en el marcador en Arlington y se encaminó a su cuarta victoria consecutiva contra el Tricolor, que desde hace 15 años no puede ganarle a Colombia.