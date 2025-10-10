Ha pasado 'una vida' desde la última vez que México venció a Colombia

Enrique Gómez

La última vez que México le ganó a Colombia, Guillermo Ochoa era el portero titular…

Bueno, tal vez esa referencia no sea tan impresionante por sí misma, considerando que dicho arquero se mantiene en activo y con la meta fija en jugar la próxima Copa del Mundo, pero claro que sorprende que el Tri tenga al menos un sobreviviente de esa última victoria, pues sucedió hace más de 15 años.

Desde entonces, tres derrotas para el Tri en mismo número de partidos ante el conjunto ‘cafetalero’.

Sin embargo, la penúltima vez que el México venció al equipo sudamericano, hace ya más de 20 años, el director técnico era justamente Javier Aguirre, quien, por otro lado, ya sabe lo que es perder contra este equipo, pues también él estaba a cargo del equipo en el enfrentamiento de 2009.

Aquí los últimos cinco partidos entre México y Colombia:

FECHA RESULTADO ENTRENADOR DE MÉXICO Diciembre 2023 3-2 Jaime Lozano Septiembre 2022 3-2 Gerardo Martino Marzo 2012 2-0 José Manuel de la Torre Septiembre 2010 1-0 (favor México) Efraín Flores Octubre 2009 2-1 Javier Aguirre

El récord del ‘Vasco’ es de una victoria y una derrota contra el próximo rival de la Selección Mexicana.

Es cierto que Colombia parece tener mayor calidad en su plantilla, pero semejante dominio sobre la Selección Mexicana parece inexplicablemente en lo futbolístico, pues en un deporte donde todo puede pasar y en el cual se enfrentan dos selecciones con diferencias moderadas, resulta que, antes de ese duelo de 2010, la anterior victoria del equipo ‘azteca’ ante este rival sucedió en mayo de 2002 y justamente con Javier Aguirre (actual entrenador de México) en el banquillo tricolor.

¿Podrá México poner fin a este dominio de 15 años? Nuevamente, el conjunto ‘cafetalero’ parece tener mejor materia prima y certezas en la cancha, pero el Tri ha ido mejorando en los últimos meses.