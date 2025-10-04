La casi-asistencia de Guillermo Ochoa y su primer triunfo en Chipre

Enrique Gómez

Aunque no se le contabilizará la asistencia para el tercer gol, pues el rival tocó el balón que mandó, Guillermo Ochoa lo generó todo.

El arquero mexicano celebró su primer triunfo con el AEL Limassol en el 4-1 contra el Anorthosis, en lo que fue la sexta jornada de la liga de Chipre y el tercer partido donde el veterano arquero ve actividad.

A los 77 minutos, la defensa le regresó el balón a Ochoa, quien mandó un pase largo y con mucha intención para poner a competir a su compañero Andreas Makris. El zaguero del Anorthosis rebanó la pelota que mandó el mexicano y así, el atacante chipriota resolvió con un golazo: tiro bombeado sobre el arquero (¡casi en el área chica!), para lo que fue el 3-1 parcial en el estadio Alphamega de Kolossi.

Update



AEL 3-1 Anorthosis



Makris capitalises on a terrible mistake by Karamanolis. Ochoa with an assist? pic.twitter.com/JaamHXQi0B — THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) October 4, 2025

Primer triunfo de Ochoa en la liga de Chipre, campeonato al que llegó para esta temporada, con toda la intención de continuar su carrera en Europa y mantenerse vigente de cara a la Copa del Mundo 2026.

Luego de la caída 5-0 en su presentación contra el Omonio Nicosia y el descalabro de la semana pasada contra el Akritas Chlorakas, el AEL Limassol consiguió su tercera victoria de la campaña.

Por el simple hecho de ser un guardameta que ha estado en cinco Mundiales, Ochoa tiene cierta ventaja para ocupar uno de los lugares designados para los porteros en la Selección Mexicana, pero si a eso le sumamos que sigue jugando en Europa y marcando la diferencia, parece que su objetivo podrá cumplirse.