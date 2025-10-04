Ecuador enfrentará a la Selección Mexicana sin algunos jugadores clave

Redacción FOX Deportes

El centrocampista de Chelsea, Moisés Caicedo, el defensa del Arsenal, Piero Hincapié y el delantero de Flamengo, Gonzalo Plata, se perderán por lesión los partidos de preparación de Ecuador para el Mundial de 2026 contra las selecciones de Estados Unidos y México.

📋 Con @PilsenerEcuador presentamos nuestra convocatoria para los amistosos de octubre.#LaTriNosUne 🇪🇨 | #LoNuestroEsPaArriba 🍺 pic.twitter.com/YTsBfikhee — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 4, 2025

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) publicó este sábado la lista de 28 convocados por el seleccionador, el argentino Sebastián Beccacece quien ha convocado al resto de los jugadores que componen su base de trabajo y dado oportunidad a otros.

Entre los convocados destaca por primera vez Christian Loor, tercer portero del Botafogo brasileño, además del guardameta Moisés Ramírez, suplente del Kifisia griego.

No faltaron en esta nómina el portero del Huracán argentino Hernán Galíndez, el defensa del París Saint Germain, Willian Pacho y el máximo goleador de la Tri, Enner Valencia, de Pachuca.

La selección de Ecuador se enfrentarse con la de Estados Unidos este viernes en Austin (Texas), y el 14 de octubre con la de México en Guadalajara.