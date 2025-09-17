Guillermo Ochoa debutó con Limassol en Chipre y recibió cinco goles

Oscar Sandoval

La aventura de Guillermo Ochoa en Chipre no comenzó como el portero mexicano lo deseaba, ya que perdió en su debut frente a Omonia y recibió cinco goles que exhiben las carencias defensivas de Limassol que se convirtió en la peor defensa del campeonato.

Primer partido y primera decepción para ‘Paco Memo’ quien debutó como titular con Limassol ante Omonia, los locales que eran favoritos luego de iniciar la temporada invictos, se dieron gusto con el equipo del mexicano que se vino abajo en la segunda mitad.

Ochoa recibió cuatro goles en la parte complementaria y su club cayó a la novena posición registrando nueve tantos en contra de los cuales más de la mitad llegaron con el ‘Cinco Copas’ en el arco de los ‘Lions’.

El próximo partido de Limassol será el sábado cuando reciba a Akritas Chlorakas que marcha en la décima posición y todo apunta a que Guillermo Ochoa volverá a salir como titular.