Chipre es parte de Europa y Guillermo Ochoa tiene nuevo equipo

Enrique Gómez

Y aunque no lo crean, Guillermo Ochoa no será el primer portero mexicano en la liga de Chipre.

El AEL Limassol anunció un acuerdo con el arquero de 40 años y el traspaso se hará oficial una vez que se acrediten los exámenes médicos, de acuerdo a lo que manifestó la institución en su página de internet.

La noticia del día es que ‘Paco Memo’ ya tiene nuevo equipo en su búsqueda por mantenerse vigente y activo para buscar un lugar en la Copa del Mundo de 2026, se trata de un club de Chipre, país insular ubicado en el extremo este del Mar Mediterráneo y que pertenece a Europa, pese a estar rodeado por países africanos y asiáticos. Vaya destino exótico el que eligió el arquero con tal de seguir en la UEFA.

🚨Guillermo Ochoa es nuevo refuerzo del AEL Limassol de Chipre.

*️⃣Ya firmó su contrato por un año. Buscará tener continuidad de cara al Mundial. pic.twitter.com/3hfbV8SXl3 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025

Así lo comunicó el club a través de su portal:

Guillermo Ochoa, uno de los porteros más reconocidos y destacados de la era moderna, ha escrito su propia historia distintiva en el fútbol mundial. Con experiencia en las principales ligas europeas y más de dos décadas de carrera al más alto nivel, ha participado en cinco Copas Mundiales de la FIFA con la selección nacional de México, donde dejó una huella imborrable con sus extraordinarias actuaciones, ganándose el respeto y el reconocimiento por su calidad y consistencia bajo los tres palos.

Se espera que la experiencia, la personalidad y el liderazgo de Ochoa fortalezcan significativamente la plantilla de nuestro equipo, aportando calidad y seguridad bajo los tres palos, así como inspiración a nuestros jugadores más jóvenes.

⚽️ Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την καταρχήν συμφωνία με τον διεθνή Μεξικανό τερματοφύλακα Guillermo Ochoa



👇👇👇https://t.co/UlPWSsaM04 — AEL Limassol FC (@aelfc_official) September 11, 2025

Hay que recordar que antes de Ochoa, Raúl Gudiño militó en el APOEL de este país e incluso se convirtió en el primer portero mexicano en jugar la Champions League el 17 de octubre de 2017.

En lo que respecta al AEL Limassol, el club marcha en séptimo lugar de la actual temporada con tres puntos en dos partidos, mientras que la campaña pasada terminó 10° en un torneo de 14 clubes. Aun así, es el cuarto máximo ganador de ligas chipriotas con seis galardones, el último en 2012.

Ochoa, que a punto estuvo de llegar al Burgos de la Segunda División de España, se aferró a seguir su carrera en Europa y lo consiguió. Así, ha dado el primer paso para buscar un lugar con México en 2026.