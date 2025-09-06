Dijo Javier Aguirre que "él no regala nada", pero las calles no olvidan

Enrique Gómez

Dijo Javier Aguirre que él “no regala nada” y los aficionados no se han cansado de hacerle burla ¿Y los llamados de Óscar Pérez, Guillermo Franco y Adolfo Bautista para el Mundial de 2010 qué fueron?

La gente se ha dado gusto con las últimas palabras que lanzó el entrenador de la Selección Mexicana para asegurar que no convocará a Guillermo Ochoa a la Copa del Mundo de 2026 solo por tratarse de un guardameta con un alto reconocimiento y que busca la histórica cifra de seis presencias en Mundiales.

“Lo de las seis Copas… yo no regalo nada. Si está aquí es porque ha hecho bien las cosas, porque nos ayuda y porque lleva un rol bastante importante en el vestidor”, dijo en torno a la situación de Ochoa, quien no fue convocado para los partidos amistosos contra Japón y Corea del Sur, pues no tiene equipo y no disputa un partido oficial desde el 17 de mayo con el AVS de Portugal.

¿LLEGARÁ A SU SEXTO MUNDIAL? 🇲🇽😲 Guillermo ‘Memo’ Ochoa aún no tiene equipo. Javier ‘Vasco’ Aguirre fue claro, si quiere regresar a la Selección Mexicana deberá demostrar nivel y regularidad. #PuntoFinal pic.twitter.com/aBzPMKRIIs — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 6, 2025

“Él tiene ofertas y las está valorando. Al ser jugador libre, no tiene la limitante de la fecha. Su intención es quedarse en Europa. Hoy hablaba con su representante y le dije que, si no tiene equipo y no está en forma, no va a venir, eso lo garantizo; él y cualquiera. Confío en que Memo consiga equipo pronto, cnsiga equipo pronto y si está bien, será parte de la baraja”, dijo el ‘Vasco’ en conferencia de prensa.

Aguirre fue muy criticado por algunos de los jugadores que llamó para el Mundial de 2010, por eso, no muchos le creen que “no regale” convocatorias a la Selección Mexicana para el venidero torneo de 2026.

¿Llegará el arquero de 40 años al Mundial de Norteamérica y hará historia junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas en participar en seis Mundiales? Ochoa no jugó el del 2006 ni el de 2010 y se espera que tampoco sea titular en 2026, pero lo mismo se decía del ‘Conejo’ Pérez en 2010.